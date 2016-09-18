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200 боевиков пытаются проникнуть в Кашмир через границу с Пакистаном

Международная панорама
18 сентября, 10:51 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Индия обвинила Пакистан и сепаратистские организации в нагнетании напряженности в регионе
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Две сотни боевиков пытаются проникнуть в Кашмир через границу с Пакистаном на севере Индии.

Об этом заявил представитель пограничных сил безопасности (Border Security Force, BSF) Викаш Чандра.

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"Около 200 боевиков проникнуть в долину Кашмир через границу (с Пакистаном), в то время как некоторым уже удалось это сделать, - заявил он. - Об этом можно судить по оперативным данным и по тому, что число столкновений на линии разграничения с начала года заметно возросло".

Он обвинил Пакистан и сепаратистские организации в нагнетании напряженности в регионе. "Все это брожение спонсируется Пакистаном, - отметил Чандра. - При этом воинствующие организации принимают в этом самое непосредственное участие, стараясь изо всех сил поддерживать волнения в долине". Также, по мнению главы BSF, "в организации волнений и террористических атаках принимают самое активное участие боевики, которые ждали своего часа на стартовых площадках в Пакистане". "Некоторые из них были убиты в столкновениях", - сказал он.

В Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль- Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки, погибли около 80 и пострадали около 10 тысяч человек. В воскресенье ситуация усугубилась нападением боевиков на расположение 12-го пехотного батальона индийской армии в городе Ури округа Барамулла, унесшего жизни не менее 17 военнослужащих.

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