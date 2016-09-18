СМИ: пожар в ливийском порту Эс-Сидр начался в ходе боестолкновений у нефтяного терминала

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КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Пожар на одном из нефтехранилищ в ливийском порту Эс-Сидр начался в ходе столкновений между армейскими подразделениями и военизированными формированиями, близкими к террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".
По его данным, пожар охватил одну из цистерн, в которых находилась сырая нефть, при нападении на терминал так называемых "Бригад по защите Бенгази", которые выступают на стороне "Аль-Каиды". О жертвах вооруженных столкновений, возникших между экстремистами с отрядами ливийской армии, сообщений пока не поступало.
Неделю назад подчиняющиеся Палате представителей (избранный парламент на востоке Ливии - прим. корр. ТАСС) армейские подразделения под командованием Халифы Хафтара взяли под контроль все основные экспортные порты "нефтяного полумесяца" (побережье залива Сирт) - Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега и Зувейтина. В среду командование объявило о передаче терминалов под управление ННК - National Oil Corporation, которая пообещала незамедлительно приступить к экспорту нефти.