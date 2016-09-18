Три солдата погибли в результате атаки боевиков в Пакистане

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ИСЛАМАБАД, 18 сентября. /ТАСС/. Три солдата погибли в результате атаки боевиков в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
По сведениям агентства, двое нападавших на мотоцикле обстреляли из пистолетов автомобиль, в котором находились трое военнослужащих.
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.