Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония возьмет на себя лидерство в вопросе принятия новых санкций ООН против КНДР

Международная панорама
18 сентября, 12:37 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Ранее японские официальные лица неоднократно заявляли, что Япония готова ужесточить односторонние санкции в отношении КНДР и будет добиваться новых санкций и от Совета Безопасности ООН
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии намерено взять на себя лидирующую роль в вопросе принятия новых санкций ООН в отношении КНДР, которая в этом месяцев провела новое ядерное испытание. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед отлетом в Нью-Йорке, где он примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

Смотрите также
Без хрусталя и снегоходов: СБ ООН ввел самые жесткие санкции против КНДР

"Мы возьмем на себя лидирующую роль в вопросе принятия новых санкций. Также (в ходе выступления на ГА - прим. корр. ТАСС) я подчеркну всю важность проблемы похищенных японских граждан", - отметил Абэ. Ранее японские официальные лица неоднократно заявляли, что Япония готова ужесточить односторонние санкции в отношении КНДР и будет добиваться новых санкций и от Совета Безопасности ООН.

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн. До этого Пхеньян провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 гг. и в январе 2016 года.

9 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренную встречу, по итогам которой его члены объявили о том, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ядерные испытания в КНДР
Страны
КНДР Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
2
Советник лидера ИРИ: удары по позициям войск Сирии - урок для тех, кто доверяет США
3
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
4
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
5
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
6
Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"
7
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчатке
Темы дня
Реклама