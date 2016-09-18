Япония возьмет на себя лидерство в вопросе принятия новых санкций ООН против КНДР

ТОКИО, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии намерено взять на себя лидирующую роль в вопросе принятия новых санкций ООН в отношении КНДР, которая в этом месяцев провела новое ядерное испытание. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед отлетом в Нью-Йорке, где он примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

"Мы возьмем на себя лидирующую роль в вопросе принятия новых санкций. Также (в ходе выступления на ГА - прим. корр. ТАСС) я подчеркну всю важность проблемы похищенных японских граждан", - отметил Абэ. Ранее японские официальные лица неоднократно заявляли, что Япония готова ужесточить односторонние санкции в отношении КНДР и будет добиваться новых санкций и от Совета Безопасности ООН.

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн. До этого Пхеньян провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 гг. и в январе 2016 года.

9 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренную встречу, по итогам которой его члены объявили о том, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание.