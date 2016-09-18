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СМИ: бывший президент Франции Жак Ширак госпитализирован

Международная панорама
18 сентября, 12:35 дата обновления: 18 сентября, 13:01 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Причиной случившегося стала инфекция легких
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Жак Ширак

Жак Ширак

© EPA/PATRICK KOVARIK/POOL

ПАРИЖ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Франции Жак Ширак госпитализирован в Париже. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP по данным, полученным от родственников Ширака.

Госпитализация бывшего президента и бывшего мэра Парижа произведена в связи с инфекцией легких.

Ширак доставлен в один из крупнейших госпиталей Парижа - Питье-Сальпетриер. Как сообщил муж дочери Ширака Фредерик Сала-Бару "в ближайшие дни Жак Ширак будет оставаться в больнице". Видный французский политик плохо почувствовал себя после возвращения из Марокко, где он провел несколько недель. Отдыхать вместе с членами семьи в Марокко - давняя традиция Ширака.

Политику 84 года

Бывшему президенту Франции сейчас 84 года, и здоровье его сильно ослаблено. В ходе своих последних появлений на публике, в частности в парижском Музее Бранли, где выставлена его обширная этнографическая коллекция, он не только не произнес речи, но практически ни с кем не разговаривал.
Ухудшение здоровья началось в 2005 году, когда Ширак перенес инсульт. В 2013 году последовала госпитализация экс-президента в связи с почечной недостаточностью, а в 2014 году он пребывал в больнице из-за болей в суставах. В 2015 году он находился в госпитале Питье-Сальпетриер в связи с сильной общей слабостью.

Ослабевает память

В дальнейшем его супруга, Бернадет Ширак, в одном из интервью признала, что у Жака Ширака "ослабевает память". В то же время она отрицала сообщения СМИ о том, что бывший президент Франции страдает болезнью Альцгеймера. В апреле этого года умерла тяжело болевшая в течение многих лет дочь Ширака - Лоранс, это сильно сказалось на здоровье экс-президента. 

Биография Ширака

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже в семье банковского служащего. Окончил Институт политических наук и Национальную школу администрации в Париже. Стажировался в Гарвардском университете.

В 60-е годы сначала работал в Алжире, затем во Франции в кабинете премьер-министра Жоржа Помпиду. С 1967 года регулярно избирался депутатом Национального собрания, с 1974 года в течение двадцати лет возглавлял деголлевскую партию Союз демократов в защиту республики.

В 1974-1976 гг. и 1986-1988 гг. Жак Ширак - премьер-министр Франции, с 1977-1995 гг. - мэр города Парижа.

В 1981 году неудачно баллотировался на пост президента против совместного кандидата левых сил, лидера Французской социалистической партии Франсуа Миттерана. В 1988 году вновь потерпел поражение на президентских выборах. С 17 мая 1995 года Ширак - президент Франции, он стал 22-м главой Французской Республики, 5-м президентом Пятой Республики сроком на 7 лет.

В 2002 году Ширак был переизбран на второй президентский срок. Это произошло благодаря неожиданному выходу во второй тур лидера Национального фронта Жан-Мари Ле Пена, в результате чего Ширак, имевший довольно низкий рейтинг и набравший в первом туре лишь 20%, получил 82% голосов во втором.

Ширак награжден многими орденами Франции и иностранных государств. Он - первый иностранный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством I степени", которым он был награжден в 1997 году "за большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции".

Женат с 1956 года на Бернадетт Шодрон де Курсель. Имеет дочь Клод. Внук Мартен родился 22 марта 1996 года.

Жак Ширак увлекается поэзией. В молодости изучал русский язык, переводил "Евгения Онегина" на французский язык. В часы досуга пишет стихи и небольшие новеллы. Он большой поклонник японской традиционной культуры, особенно борьбы сумо. 

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