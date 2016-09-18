Вице-спикер Рады: обмен пленным в Донбассе состоялся благодаря Медведчуку

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Состоявшийся накануне обмен пленными в Донбассе стал возможен благодаря участию в переговорном процессе представителя Киева по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске Виктора Медведчука. Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Это (обмен пленными) стало возможным благодаря усилиям президента (Украины Петра Порошенко), Службы безопасности Украины и минской гуманитарной подгруппы (Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе), где работаем я и Виктор Медведчук. Он вел все переговоры с другой стороной", - написала она на своей странице Facebook.

Представитель Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе, лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук занимается вопросами обмена пленных с декабря 2014 года.

В субботу, 17 сентября, состоялся обмен пленными между ополчением и киевскими силовиками по формуле "два на четыре". Как сообщило агентство Луганскинформцентр, Киев освободил четырех мирных жителей Донбасса, получив двух человек, подозревавшихся правоохранительными органами ЛНР и ДНР в причастности к диверсионно-террористической деятельности.

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