Власти Норвегии подтвердили информацию об освобождении заложника на Филиппинах

ОСЛО, 18 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в воскресенье официально подтвердила поступившие в субботу от властей Филиппин сообщения об освобождении норвежца, год назад взятого в заложники боевиками из группировки "Абу Сайяф". По словам главы норвежского правительства, 57-летний Чартан Секкингстад был доставлен в город Давао, находится под наблюдением врачей и уже встретился с послом скандинавского королевства.

"Это счастливый день. В особенности для членов семьи Секкингстада и тех, кто добивался его освобождения, - заявила Сульберг. - Могу сказать, что норвежские власти не платили выкуп и не шли ни на какие уступки (боевикам). Это соответствует нашим международным обязательствам, и мы неоднократно это подчеркивали".

Секкингстад был взят в заложники на Филиппинах в сентября 2015 года вместе с двумя гражданами Канады Джоном Ридсделом и Робертом Холлом, а также филиппинкой Тесс Флор. Оба канадца впоследствии были убиты исламистами. В конце августа президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что анонимный посредник внес за норвежца выкуп в размере 50 млн филиппинских песо (около $1 млн). Сами боевики заявляют, что получили около половины этой суммы. Вместе с тем, советник Дутерте по вопросам мира Хесус Дуреса в субботу заявил местным СМИ, что исламисты никакого выкупа за норвежца не получали.

"Абу Сайяф" была образована в 1991 году с целью создания халифата на юге Филиппин, а также на других территориях Юго-Восточной Азии. Армия Филиппин проводит военную операцию против боевиков. Ранее члены "Абу Сайяф" присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).