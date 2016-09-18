Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Норвегии подтвердили информацию об освобождении заложника на Филиппинах

Международная панорама
18 сентября, 13:02 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Норвежские власти не платили выкуп и не шли ни на какие уступки боевикам, отметила премьер-министр страны Эрна Сульберг
Материал из 1 страницы

ОСЛО, 18 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в воскресенье официально подтвердила поступившие в субботу от властей Филиппин сообщения об освобождении норвежца, год назад взятого в заложники боевиками из группировки "Абу Сайяф". По словам главы норвежского правительства, 57-летний Чартан Секкингстад был доставлен в город Давао, находится под наблюдением врачей и уже встретился с послом скандинавского королевства.

"Это счастливый день. В особенности для членов семьи Секкингстада и тех, кто добивался его освобождения, - заявила Сульберг. - Могу сказать, что норвежские власти не платили выкуп и не шли ни на какие уступки (боевикам). Это соответствует нашим международным обязательствам, и мы неоднократно это подчеркивали".

Секкингстад был взят в заложники на Филиппинах в сентября 2015 года вместе с двумя гражданами Канады Джоном Ридсделом и Робертом Холлом, а также филиппинкой Тесс Флор. Оба канадца впоследствии были убиты исламистами. В конце августа президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что анонимный посредник внес за норвежца выкуп в размере 50 млн филиппинских песо (около $1 млн). Сами боевики заявляют, что получили около половины этой суммы. Вместе с тем, советник Дутерте по вопросам мира Хесус Дуреса в субботу заявил местным СМИ, что исламисты никакого выкупа за норвежца не получали.

"Абу Сайяф" была образована в 1991 году с целью создания халифата на юге Филиппин, а также на других территориях Юго-Восточной Азии. Армия Филиппин проводит военную операцию против боевиков. Ранее члены "Абу Сайяф" присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Норвегия Филиппины
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
2
Советник лидера ИРИ: удары по позициям войск Сирии - урок для тех, кто доверяет США
3
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
4
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
5
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
6
Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"
7
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчатке
Темы дня
Реклама