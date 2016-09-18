Советник лидера ИРИ: удары по позициям войск Сирии - урок для тех, кто доверяет США

ТЕГЕРАН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Удары по позициям войск Сирии должны стать уроком для тех, кто доверяет США. Об этом заявил в воскресенье агентству Fars старший советник лидера Ирана Голям Али Хаддад Адель.

"Те, кто до сегодняшнего дня испытывал доверие и питал оптимистичные иллюзии в отношении Соединенных Штатов, должны извлечь урок из этой агрессии. Ее результатом стала мученическая смерть десятков человек", - подчеркнул он.

Для всех должно быть ясно, что "американцам ничего не стоит отказаться от ранее достигнутых соглашений". "Очевидно, что эта атака была предпринята в поддержку террористов и под прикрытием договоренностей о прекращении огня", - отметил советник главы иранского государства.

17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).