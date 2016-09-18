Немецкий министр: 50% сирийцев вернутся на родину после прекращения конфликта

Третьяк: итоги Кубка мира по хоккею не скажутся на судьбе ЗнаркаСпорт 18 сентября, 13:46
Выборы депутатов Госдумы идут полным ходом и почти без нарушенийПолитика 18 сентября, 13:45
Врач сборной РФ по футболу Безуглов будет консультировать руководство "Локомотива"Спорт 18 сентября, 13:42
На Урале не будут расселять жителей дома, где произошло обрушениеНовости Урала 18 сентября, 13:31
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчаткеПроисшествия 18 сентября, 13:27
Мосгоризбирком: жалоб на ход голосования на выборах в Госдуму в Москве пока нетМосква 18 сентября, 13:01
Евкуров: Северная Осетия и Ингушетия продолжат налаживание добрососедских отношенийПолитика 18 сентября, 12:54
МИД РФ: удар коалиции по сирийским войскам граничит с потворствованием ИГПолитика 18 сентября, 12:44
СМИ: бывший президент Франции Жак Ширак госпитализированМеждународная панорама 18 сентября, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер считает, что половина прибывших в Германию сирийских беженцев вернутся на родину после урегулирования конфликта в САР.
Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Die Welt am Sonntag.
"Более 50% военных беженцев из бывшей Югославии вернулись обратно в течение нескольких лет", - указал Мюллер. "Что касается сирийцев, таковых тоже будет как минимум 50%", - убежден политик.
В Германии в прошлом году было зарегистрировано почти 1,1 млн беженцев. Из них более 400 тыс. - граждане Сирии.