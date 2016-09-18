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Немецкий министр: 50% сирийцев вернутся на родину после прекращения конфликта

Международная панорама
18 сентября, 13:14 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер напомнил, что более 50% военных беженцев из бывшей Югославии вернулись обратно в течение нескольких лет
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БЕРЛИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер считает, что половина прибывших в Германию сирийских беженцев вернутся на родину после урегулирования конфликта в САР.

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Беженцы в Старом Свете: просчеты в решении миграционного кризиса в Европе

Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Die Welt am Sonntag.

"Более 50% военных беженцев из бывшей Югославии вернулись обратно в течение нескольких лет", - указал Мюллер. "Что касается сирийцев, таковых тоже будет как минимум 50%", - убежден политик.

В Германии в прошлом году было зарегистрировано почти 1,1 млн беженцев. Из них более 400 тыс. - граждане Сирии.

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Кризис в Сирии Проблема нелегальной миграции в Европе
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