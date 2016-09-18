Немецкий министр: 50% сирийцев вернутся на родину после прекращения конфликта

БЕРЛИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер считает, что половина прибывших в Германию сирийских беженцев вернутся на родину после урегулирования конфликта в САР.

Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Die Welt am Sonntag.

"Более 50% военных беженцев из бывшей Югославии вернулись обратно в течение нескольких лет", - указал Мюллер. "Что касается сирийцев, таковых тоже будет как минимум 50%", - убежден политик.

В Германии в прошлом году было зарегистрировано почти 1,1 млн беженцев. Из них более 400 тыс. - граждане Сирии.