Два саудовских полицейских убиты при нападении в городе Эд-Даммам

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АБУ-ДАБИ, 18 сентября. /ТАСС/. Два саудовских полицейских были убиты в результате нападения вооруженных лиц в городе Эд-Даммам в провинции Эш-Шаркия, расположенной на востоке королевства.
Об этом сообщило МВД Саудовской Аравии.
Согласно заявлению министерства, "полицейские, патрулировавшие город, были расстреляны группой вооруженных лиц минувшим вечером". Нападавшим удалось скрыться. Министерство до сих не информировало, кто мог стоять за нападением, однако характеризовало его как террористический акт.
Это уже не первое подобное нападение на представителей силовых ведомств, зафиксированное в последние несколько месяцев в провинции Эш-Шаркия, где компактно проживают мусульмане-шииты. До сих пор ответственность за аналогичные акции брала на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).