В ЛНР для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 243 кандидата

Третьяк: итоги Кубка мира по хоккею не скажутся на судьбе ЗнаркаСпорт 18 сентября, 13:46
Выборы депутатов Госдумы идут полным ходом и почти без нарушенийПолитика 18 сентября, 13:45
Врач сборной РФ по футболу Безуглов будет консультировать руководство "Локомотива"Спорт 18 сентября, 13:42
На Урале не будут расселять жителей дома, где произошло обрушениеНовости Урала 18 сентября, 13:31
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчаткеПроисшествия 18 сентября, 13:27
Мосгоризбирком: жалоб на ход голосования на выборах в Госдуму в Москве пока нетМосква 18 сентября, 13:01
Евкуров: Северная Осетия и Ингушетия продолжат налаживание добрососедских отношенийПолитика 18 сентября, 12:54
МИД РФ: удар коалиции по сирийским войскам граничит с потворствованием ИГПолитика 18 сентября, 12:44
СМИ: бывший президент Франции Жак Ширак госпитализированМеждународная панорама 18 сентября, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Временная избирательная комиссия провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приняла документы от 243 кандидатов, желающих принять участие в предварительном общественном голосовании. Об этом в воскресенье сообщил представитель комиссии Сергей Жабин.
"Предварительное голосование вызвало настоящий ажиотаж в республике, и на сегодняшний день документы подали большое количество людей - это 243 человека", - сказал он.
Он также рассказал, что в праймериз решили принимать участие "абсолютно новые люди, которые ранее нигде не баллотировались". "Это в очередной раз доказывает, что праймериз уже сейчас дает свои первые результаты, уже сейчас мы видим большое количество людей, которые не боятся ответственности и готовы работать и развивать наше молодое государство", - отметил Жабин.
Он также заверил, что все этапы проведения праймериз проходят согласно графику, "и после этапа регистрации все кандидаты, которые прошли эту процедуру, смогут начать свою агитационную кампанию".
В свою очередь наблюдатель, журналист международного пресс-центра DONi Витторио Никола Ранджелони оценил процесс "как достаточно прозрачный, открытый, доступный". Не фиксировались нарушения", - подчеркнул он.
Глава ЛНР Игорь Плотницкий 4 июля заявил о проведении в Республике предварительного общественного голосования для выбора кандидатов в органы местного самоуправления. Голосование намечено на 2 октября.