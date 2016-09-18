Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЛНР для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 243 кандидата

Международная панорама
18 сентября, 13:20 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 18, сентября. /ТАСС
В праймериз решили принимать участие "абсолютно новые люди, которые ранее нигде не баллотировались", сообщил представитель комиссии Сергей Жабин
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Временная избирательная комиссия провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приняла документы от 243 кандидатов, желающих принять участие в предварительном общественном голосовании. Об этом в воскресенье сообщил представитель комиссии Сергей Жабин.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Предварительное голосование вызвало настоящий ажиотаж в республике, и на сегодняшний день документы подали большое количество людей - это 243 человека", - сказал он.

Он также рассказал, что в праймериз решили принимать участие "абсолютно новые люди, которые ранее нигде не баллотировались". "Это в очередной раз доказывает, что праймериз уже сейчас дает свои первые результаты, уже сейчас мы видим большое количество людей, которые не боятся ответственности и готовы работать и развивать наше молодое государство", - отметил Жабин.

Он также заверил, что все этапы проведения праймериз проходят согласно графику, "и после этапа регистрации все кандидаты, которые прошли эту процедуру, смогут начать свою агитационную кампанию".

В свою очередь наблюдатель, журналист международного пресс-центра DONi Витторио Никола Ранджелони оценил процесс "как достаточно прозрачный, открытый, доступный". Не фиксировались нарушения", - подчеркнул он.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий 4 июля заявил о проведении в Республике предварительного общественного голосования для выбора кандидатов в органы местного самоуправления. Голосование намечено на 2 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
2
Советник лидера ИРИ: удары по позициям войск Сирии - урок для тех, кто доверяет США
3
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
4
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
5
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
6
Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"
7
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчатке
Темы дня
Реклама