В ЛНР для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 243 кандидата

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Временная избирательная комиссия провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приняла документы от 243 кандидатов, желающих принять участие в предварительном общественном голосовании. Об этом в воскресенье сообщил представитель комиссии Сергей Жабин.

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"Предварительное голосование вызвало настоящий ажиотаж в республике, и на сегодняшний день документы подали большое количество людей - это 243 человека", - сказал он.

Он также рассказал, что в праймериз решили принимать участие "абсолютно новые люди, которые ранее нигде не баллотировались". "Это в очередной раз доказывает, что праймериз уже сейчас дает свои первые результаты, уже сейчас мы видим большое количество людей, которые не боятся ответственности и готовы работать и развивать наше молодое государство", - отметил Жабин.

Он также заверил, что все этапы проведения праймериз проходят согласно графику, "и после этапа регистрации все кандидаты, которые прошли эту процедуру, смогут начать свою агитационную кампанию".

В свою очередь наблюдатель, журналист международного пресс-центра DONi Витторио Никола Ранджелони оценил процесс "как достаточно прозрачный, открытый, доступный". Не фиксировались нарушения", - подчеркнул он.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий 4 июля заявил о проведении в Республике предварительного общественного голосования для выбора кандидатов в органы местного самоуправления. Голосование намечено на 2 октября.