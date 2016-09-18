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Косачев: усилия по борьбе с боевиками не должны быть сорваны после ударов по войскам Сирии

Международная панорама
18 сентября, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Сенатор также отметил "циничное" поведение постпреда США при ООН Саманты Пауэр, которая заявила, что именно Россия не выполняет договоренностей
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Действия США после ударов международной коалиции по сирийским войскам должны получить жесткую международную оценку, однако нельзя допустить срыва договоренностей между Москвой и Вашингтоном по ситуации в Сирии. Об этом заявил в воскресенье ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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По словам сенатора, удар международной коалиции "безусловно, нанесен не только по людям, но и по российско-американским договоренностям". Он также отметил "циничное" поведение постпреда США при ООН Саманты Пауэр, которая заявила, что именно Россия не выполняет договоренности по Сирии.

"Безусловно, США поставили сложнейший процесс объединения усилий в противодействии терроризму и отделения "умеренных" группировок от боевиков под серьезную угрозу", - считает Косачев.

"Однако очень важно, чтобы эти усилия не были сорваны. Нужна жесткая международная оценка действиям США, в идеале - на уровне Совбеза ООН. Но мы должны не дать США уклониться от реализации договоренностей", - добавил он.

Он также отметил, что на сегодняшний день "слишком много сделано и еще больше предстоит сделать". "Поэтому, думаю, работа продолжится. В том числе и для того, чтобы избежать повторения таких роковых ошибок", - заключил он.

17 сентября командование сирийской армии сообщило, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. Как заявили в Минобороны рФ, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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