В Индии спущен на воду эскадренный миноносец собственной постройки

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Новый эскадренный миноносец класса "Висакхапатнам" (проект 15В) торжественно спущен со стапелей Mazagon Dock Limited в акватории Мумбаи на побережье Аравийского моря на западе Индии. Об этом сообщила ТАСС пресс- служба ВМС Индии.

"Наш миноносец оснащен целым рядом высокотехнологичных новинок, в том числе в области вооружения, что ставит его на равные позиции с лучшими кораблями в мире в этом классе, - заявил на церемонии спуска начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ланба. - После серии испытаний в Индийском океане он займет достойное место в морском щите страны, а к 2024 году мы рассчитываем, что к нему и первому кораблю этого проекта, присоединятся еще 4 миноносца".

Эскадренный миноносец INS Visakhapatnam был спущен на воду 20 апреля 2015 года и сейчас проходит стандартные тесты, после которых в первой половине 2018 года он будет передан ВМС Индии. Новый корабль получил имя INS Mormugao - одного из крупнейших портов Индии и главных морских ворот штата Гоа. Следующие корабли серии будут вводиться в эксплуатацию каждые 2 года. Разработчики отмечают, что более 65% компонентов для их строительства произведены в Индии, включая сталь, разведывательные системы и часть вооружений.

Корабль водоизмещением 7,3 тыс. тонн имеет длину 163 метра и ширину 17,4 метра при осадке 6,5 метра. Дальность плавания 4 тыс. морских миль при скорости 14 узлов, при том его предельная скорость превышает 30 узлов. Он оснащен оборудованием передачи данных национальной разработки, с помощью которого осуществляется управление платформой и боевыми системами. Основным вооружением станут девять противокорабельных крылатых ракет BrahMos российско-индийского производства.