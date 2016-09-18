СМИ: Меркель отказалась от поездки на Генассамблею ООН из-за выборов в Берлине

БЕРЛИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Проходящие в Берлине выборы в земельный парламент (Палату депутатов) имеют огромное значение для канцлера Ангелы Меркель, о чем свидетельствует ее внезапное решение отказаться от поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН (с 20 по 26 сентября). Об этом написала газета Die Welt.

Спустя две недели после состоявшихся 4 сентября земельных выборов в Мекленбурге - Передней Померании, где "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые обогнала Христианско-демократический союз (ХДС), партия Меркель находится в состоянии тревоги. "О том, что результаты выборов в Берлине имеют для ХДС огромное значение и на федеральном уровне, свидетельствует график канцлера", - отметило издание, напомнив, что Меркель приняла участие в последнем предвыборном мероприятии ХДС, прошедшем в районе Штеглиц, лично поддержав кандидата от христианских демократов Франка Хенкеля.

Канцлер отменила запланированную поездку в Нью-Йорк, поскольку после выборов хочет "держать все нити в своих руках", считает обозреватель Die Welt. Ведь в случае провала в Берлине ХДС рискует ослабить свои позиции в Бундесрате (палате представителей федеральных земель), а винить во всех неудачах традиционно будут Меркель и ее миграционную политику.

Крах "красно-черной" коалиции

Согласно последним опросам, победа на выборах фактически гарантирована Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую в столице ФРГ возглавляет нынешний правящий бургомистр Михаэль Мюллер. ХДС готовы поддержать лишь 17% избирателей, что означает крах "красно-черной" коалиции (СДПГ и ХДС), которая образует действующее земельное правительство. Причем эксперты уверены, что евроскептики достигнут в Берлине двузначного показателя, пусть и не 20,8%, которые они получили в Мекленбурге - Передней Померании.

Создание в Берлине коалиции, состоящей из двух партий, в случае если АдГ наберет более 10% (согласно опросам, она получит 13-15%), а Свободная демократическая партия Германии вернется в Палату депутатов, будет невозможным. Тогда, по данным политологов, скорее всего, социал-демократы начнут консультации с "зелеными" и левыми, а "Альтернатива для Германии" может войти уже в 10-й земельный парламент.

Нового в том, что ХДС имеет явные проблемы в крупных немецких городах, в принципе, нет: по итогам последних земельных выборов в Гамбурге ХДС в феврале прошлого года проиграл социал-демократам почти 30 процентных пунктов, в Штутгарте с 2013 года правят "зеленые", да и Мюнхен с 1984 года находится в руках СДПГ.

АдГ может получить реальную власть

Несмотря на то, что в коалицию с АдГ, очевидно, никто вступать не намерен, евроскептики впервые могут получить реальную власть, пусть пока и на уровне административных округов. Наряду с земельным парламентом в Берлине также проходят выборы в органы местного самоуправления - собрания представителей городских районов. Места там распределяются не посредством образования коалиций, но в соответствии с количеством мест той или иной фракции.

Члены горсоветов в Берлине являются частью исполнительной власти. Обычно они отвечают за определенную сферу деятельности. Можно исходить из того, что в восточных округах германской столицы - в Марцане-Хеллерсдорфе, Лихтенберге или в Трептове-Кёпенике - популисты наберут более 15% голосов и смогут получить соответствующие посты.

Голосование в Берлине играет важную роль и по другой причине. Это последние земельные выборы перед тем, как 12 февраля 2017 года соберется Федеральное собрание - специальный орган, который выберет следующего президента ФРГ - преемника Йоахима Гаука. Оно состоит из порядка 1260 делегатов, половину из которых составляют депутаты Бундестага, другую половину - представители парламентов федеральных земель. Выборы в ландтаги влияют тем самым на расстановку сил в собрании.

Таким образом, АдГ, дополнительно уже к 30 своим делегатам, получит право направить еще несколько человек по итогам выборов в Мекленбурге - Передней Померании и, очевидно, в Берлине. Всего столица ФРГ может послать на выборы президента 25 представителей.