Джонсон и Клуни на Генассамблее ООН начнут кампанию по привлечению ИГ к ответственности

ЛОНДОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и известный британский адвокат Амаль Клуни дадут на сессии Генассамблеи ООН старт кампании по привлечению к юридической ответственности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщает агентство Press Association, они объявят об инициативе по сбору доказательств преступлений экстремистской группировки, поставившей себе задачей создание халифата на Ближнем Востоке, 19 сентября на мероприятии высокого уровня в Нью- Йорке.

"Мы объединились, чтобы победить ДАИШ (арабское название ИГ - прим. ТАСС), теперь мы должны объединиться, чтобы привлечь их к ответственности, - приводит агентство заявление главы Форин оффиса. - Для этого потребуется изучить возможности того, как ООН поддержит жизненно важную задачу собрать свидетельства их омерзительных преступлений".

"Целью глобальной кампании будет поиск путей того, как воздать справедливость всем жертвам ДАИШ, объединить международное сообщество в противостоянии попыткам ДАИШ посеять рознь и ненависть", - добавил глава британского МИД.

Вместе с Джонсоном и Клуни в заседании примут участие главы МИД Ирака и Бельгии Ибрагим аль-Джаафари и Дидье Рейндерс, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и бывшая наложница боевиков ИГ, правозащитница Надя Мурад Баси Таха.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) квалифицировало действия экстремистов из ИГ как "систематические и масштабные акты насилия и нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые могут, в некоторых случаях, представлять собой военные преступления, преступления против человечности и, возможно, геноцид".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье