Австралия признала участие своих ВВС в налете на сирийскую армию под Дэйр-эз-Зором

АБУ-ДАБИ, 18 сентября. /ТАСС/. Австралия признала, что ее самолеты участвовали в авианалете под сирийским городом Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли десятки солдат армии Сирии.

Об этом сообщило агентство Sana, цитируя заявление австралийского Министерства обороны.

Согласно документу военного ведомства Австралии, боевые самолеты этого государства "наряду с другими самолетами международной коалиции", которую возглавляют США, принимали участие в бомбардировке под Дейр-эз-Зором района, в котором находились позиции сирийских войск.

Австралия, отмечается в документе, "будет полностью сотрудничать в расследовании этого инцидента, которое проводит коалиция". "Австралийские самолеты никогда не имели целью (своих ударов) части регулярной сирийской армии и тем более никогда не намеревались оказывать какую-либо поддержку террористическим группировкам", - указывается в заявлении оборонного ведомства.

Атака на позиции сирийской армии

17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения.

По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной коалиции нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Заявление США

В Белом доме выразили сожаление в связи с гибелью сирийских военных. Вашингтон "передал слова сожаления" через Российскую Федерацию.

Действия западных сил также были названы непреднамеренными.

При этом в Белом доме подчеркивают, что США продолжат следовать условиям соглашения по сирийскому урегулированию, не прекращая при этом нанесение ударов по боевикам. В свою очередь, в Пентагоне сообщили, что продолжают сбор информации о случившемся.

"Пока мы все еще пытаемся выяснить все факты. Если мы действительно по ошибке нанесли удар по позициям сирийских военных, то мы сожалеем об этом, особенно в связи с гибелью людей", - сказал пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.