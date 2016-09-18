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В ДНР для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 1095 кандидатов

Международная панорама
18 сентября, 15:43 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 18, сентября. /ТАСС
Всего временная избирательная комиссия республики получила 1192 пакета документов, из которых 97 отклонила из-за отсутствия подписных листов
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ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Временная избирательная комиссия провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зарегистрировала 1095 кандидатов, желающих принять участие в предварительном общественном голосовании (праймериз). Об этом сообщил представитель комиссии Олег Балыкин.

"Регистрация кандидатов на праймериз завершилась. Мы отмечаем большую активность и заинтересованность в процедуре регистрации общественных организаций и самовыдвиженцев, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - 1095 человек на должности местных глав и кандидатов в депутаты прошли регистрацию".

Балыкин уточнил, что всего комиссия получила 1192 пакета документов, из которых 97 отклонила. Причиной отказа чаще всего служило отсутствие подписных листов.

Глава ДНР Александр Захарченко объявил о проведении в республике всенародного общественного голосования 2 октября. Праймериз должны предшествовать местным выборам в Донбассе и призваны прояснить в этой связи общие настроения и предпочтения жителей.

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