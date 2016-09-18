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Боевики убили генерала армии Сомали и семь его охранников в столице страны

Международная панорама
18 сентября, 15:41 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 18, сентября. /ТАСС
Покушение на военачальника было совершено с помощью заминированного автомобиля
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РАБАТ, 18 сентября. /ТАСС/. Генерал армии Сомали и по меньшей мере семь его телохранителей погибли в результате нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" в столице страны Могадишо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, в ходе атаки боевики подорвали заминированный автомобиль.

"Аш-Шабаб" - исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики совершают регулярные террористические атаки с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой автомашин.

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