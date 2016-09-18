Нетаньяху: новое соглашение о военном сотрудничестве с США усилит безопасность Израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Подписанный в среду новый меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности между США и Израилем, предусматривающий объем помощи со стороны Вашингтона в $38 млрд, существенно усилит безопасность еврейского государства. Такое мнение высказал в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Это соглашение значительно усилит безопасность Израиля", - сказал премьер, отметив, что "Израиль получит $38 млрд для того, чтобы укрепить военную мощь и усилить систему ПРО". Высказывания Нетаньяху, сделанные им на заседании кабинета, распространила канцелярия израильского премьера.
Нетаньяху отметил, что меморандум предусматривает "самый крупный в истории США пакет военной помощи, предоставляемой какой-либо стране", а также является "доказательством глубины и прочности отношений между Израилем и США".
Представители США и Израиля подписали в минувшую среду новый меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности. Согласно документу, в период с конца 2018 по 2028 год общий объем помощи со стороны США еврейскому государству составит $38 млрд. Каждый год Израиль будет получать $3,3 млрд, а также дополнительно $500 млн на нужды противоракетной обороны. Статья о ПРО применяется впервые.
В соответствии с соглашением, еврейское государство постепенно перестанет закупать оружие неамериканского производства, ему теперь также запрещено использовать перечисляемые из Вашингтона средства на приобретение топлива для военной техники.