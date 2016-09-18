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Агитационная кампания на праймериз в ДНР начнется 19 сентября

Международная панорама
18 сентября, 16:22 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 18, сентября. /ТАСС
Представитель Временной избирательной комиссии республики Олег Балыкин добавил, что есть договоренность со СМИ предоставить возможность изложить свою позицию всем кандидатам
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ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Агитационная кампания кандидатов, принимающих участие в предварительном голосовании (праймериз) в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), начнется 19 сентября. Об этом сообщил представитель Временной избирательной комиссии ДНР Олег Балыкин.

"Агитационная кампания начнется с завтрашнего дня", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Балыкин добавил, что есть договоренность со СМИ предоставить возможность изложить свою позицию всем кандидатам. Он также приветствовал присутствие украинских медиа на праймериз, но "при условии соблюдении ими всех необходимых процедур".

18 сентября в ДНР завершилась регистрация кандидатов на предварительное голосование. Временная избирательная комиссия зарегистрировала в республике 1095 кандидатов.

Глава ДНР Александр Захарченко объявил о проведении в республике всенародного общественного голосования 2 октября. Праймериз должны предшествовать местным выборам в Донбассе и призваны прояснить в этой связи общие настроения и предпочтения жителей.

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