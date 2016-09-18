В Баку без эксцессов прошел митинг оппозиции против конституционного референдума

БАКУ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Митинг оппозиционной партии "Мусават" против намеченного на 26 сентября референдума по внесению изменений в конституцию страны прошел в столице Азербайджана. Двухчасовая акция протеста, состоявшаяся на стадионе "Мэхсул" в Ясамальском районе азербайджанской столицы, была санкционирована городскими властями. Ее участники призвали власти отменить референдум, освободить политзаключенных и улучшить социальное положение людей.

По данным Главного управления полиции Баку (ГУПБ), в митинге участвовали до 500 членов и сторонников "Мусават" и ряда оппозиционных неправительственных организаций. "Случаев грубого нарушения общественного спокойствия и правопорядка не отмечено", - указали в ГУПБ.

Изменения в конституцию Азербайджана инициированы президентом страны Ильхамом Алиевым. Предложенный им проект предусматривает внесение изменений в 23 статьи основного закона и дополнение его шестью новыми статьями. В частности, предлагается увеличить срок полномочий президента страны с пяти до семи лет. Кроме того, в проекте содержится пункт об исключении из конституции положения о том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет.