Главы МВД Франции и Германии выступают за усиление мер по контролю над миграцией

ПАРИЖ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Министры внутренних дел Франции и Германии Бернар Казнев и Томас де Мезьер считают необходимым активизировать меры Евросоюза по регулированию миграционных потоков. Об этом сообщил Бернар Казнев в коммюнике, опубликованном по итогам состоявшихся сегодня в Париже переговоров с германским коллегой.

В ходе встречи "было констатировано совпадение взглядов двух сторон относительно необходимости продолжить со стороны Европейского союза поддержку тех стран, через которые мигранты попадают в ЕС - то есть Греции и Италии". Эта поддержка, как указали министры, должна быть направлена на "оказание содействия в создании центров приема мигрантов и усиление контроля на внешних границах ЕС, в частности в аэропортах, а также на осуществление программы перемещения лиц, нуждающихся в защите".

Затронув вопросы борьбы с терроризмом, министры достигли договоренности о том, что на предстоящей в середине октября встрече глав МВД стран ЕС они "вновь выступят за принятие Европейской комиссией законодательных инициатив" в этой сфере, в частности направленных на то, чтобы воспрепятствовать использованию радикальными исламистами шифрованных сетей интернет-связи.

Также Казнев и де Мезьер намерены предложить ЕС "провести до конца года" полномасштабные учения нового пограничного корпуса Евросоюза, включающего и береговую охрану, с тем, "чтобы он был в кратчайшие сроки приведен в состояние оперативной готовности". Как сообщил Бернар Казнев, "Франция направит в состав этого корпуса 170 человек".