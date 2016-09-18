Губернатор Нью-Йорка: взрыв в центре города не связан с международным терроризмом

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке, не связан с международным терроризмом. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
"Несомненно, что взрыв в центре города является актом террора", - сказал он. "Однако нет никаких свидетельств, что взрыв как-то связан с международным терроризмом, с какой-либо международной террористической группировкой" - сказал он. Куомо также добавил, что угрозы безопасности города в настоящий момент нет.
Он также сообщил, что все 29 человек, пострадавших при взрыве, выписаны из больниц.
"Все 29 пострадавших выписаны из больниц", - сказал он.