Губернатор Нью-Йорка: взрыв в центре города не связан с международным терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке, не связан с международным терроризмом. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Несомненно, что взрыв в центре города является актом террора", - сказал он. "Однако нет никаких свидетельств, что взрыв как-то связан с международным терроризмом, с какой-либо международной террористической группировкой" - сказал он. Куомо также добавил, что угрозы безопасности города в настоящий момент нет.

Он также сообщил, что все 29 человек, пострадавших при взрыве, выписаны из больниц.

"Все 29 пострадавших выписаны из больниц", - сказал он.