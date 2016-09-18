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Губернатор Нью-Йорка: взрыв в центре города не связан с международным терроризмом

Международная панорама
18 сентября, 17:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Эндрю Куомо также добавил, что угрозы безопасности города в настоящий момент нет
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке, не связан с международным терроризмом. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка

"Несомненно, что взрыв в центре города является актом террора", - сказал он. "Однако нет никаких свидетельств, что взрыв как-то связан с международным терроризмом, с какой-либо международной террористической группировкой" - сказал он. Куомо также добавил, что угрозы безопасности города в настоящий момент нет.

Он также сообщил, что все 29 человек, пострадавших при взрыве, выписаны из больниц.

"Все 29 пострадавших выписаны из больниц", -  сказал он. 

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