СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Миннесоте

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в торговом центре в городе Сент-Клауд (штат Миннесота) в субботу вечером, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщило агентство AFP.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом, выкрикивая религиозные лозунги, нанес ранения посетителям торгового центра. Нападавший, по словам шефа полиции, был застрелен полицейским на месте происшествия.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье