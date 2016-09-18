СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Миннесоте

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в торговом центре в городе Сент-Клауд (штат Миннесота) в субботу вечером, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщило агентство AFP.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом, выкрикивая религиозные лозунги, нанес ранения посетителям торгового центра. Нападавший, по словам шефа полиции, был застрелен полицейским на месте происшествия.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.