Индийский генерал обвинил боевиков из Пакистана в нападении на военных в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Террористы, совершившие утром атаку на расположение пехотного батальона в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, в результате которой было убито 17 военнослужащих, принадлежали пакистанской группировке. Об этом заявил глава отдела боевых операций индийской армии генерал-лейтенант Ранбир Сингх.

"Это были иностранные террористы, - приводит слова генерала электронная версия газеты The Economic Times. - Предварительные данные свидетельствуют, что убитые боевики принадлежали к группировке "Джаиш-е-Мухаммад". Это радикальная исламистская группировка, базирующаяся в Пакистане.

Батальон, на который было совершено нападение, расположен в районе города Ури (округ Барамулла). В ходе перестрелки были уничтожены четыре террориста. Эта атака стала самой кровавой атакой боевиков на индийских военных за последние несколько лет.

Ранбир Сингх отметил, что у убитых обнаружены "предметы военного назначения" с пакистанской маркировкой. По мнению генерала, боевики были прекрасно обучены и экипированы. Он отметил, что связался по телефону со своим пакистанским коллегой "и выразил свою озабоченность" в связи с этим нападением.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад"

"Джаиш-е-Мухаммад" ("Воинство Мухаммеда") - террористическая исламистская группировка, базирующаяся в Кашмире, в основном на подконтрольной Пакистану территории. Она имеет тесные связи с талибами в Афганистане и Пакистане, а также с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), и стоит за серией громких терактов в регионе. Деятельность группировки официально запрещена и в Индии, и в Пакистане. Однако Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в том, что тот не борется с террористами, нашедшими убежище на пакистанской территории, а, по утверждению индийской стороны, оказывает поддержку некоторым экстремистам.