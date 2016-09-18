Индийский генерал обвинил боевиков из Пакистана в нападении на военных в Джамму и Кашмире

Явка крымских татар на выборах в Госдуму может составить 70-75%Политика 18 сентября, 18:42
Мособлизбирком получил 54 жалобы в ходе голосования на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 18:17
Треть российских избирателей проголосовала на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 18:15
Выборы на ростовском участке, где подозревают вброс, могут признать недействительнымиПолитика 18 сентября, 18:10
Старейшая россиянка проголосовала в Астраханской областиПолитика 18 сентября, 17:53
Избирком: врио главы Забайкалья Жданова лидирует на выборах губернатораПолитика 18 сентября, 17:47
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне, есть жертвыПроисшествия 18 сентября, 17:37
Полиция отпустила задержанных во время столкновений возле посольства РФ в КиевеМеждународная панорама 18 сентября, 17:35
Ловцам покемонов грозит административная ответственность за игру на участках на УралеПолитика 18 сентября, 17:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Террористы, совершившие утром атаку на расположение пехотного батальона в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, в результате которой было убито 17 военнослужащих, принадлежали пакистанской группировке. Об этом заявил глава отдела боевых операций индийской армии генерал-лейтенант Ранбир Сингх.
"Это были иностранные террористы, - приводит слова генерала электронная версия газеты The Economic Times. - Предварительные данные свидетельствуют, что убитые боевики принадлежали к группировке "Джаиш-е-Мухаммад". Это радикальная исламистская группировка, базирующаяся в Пакистане.
Батальон, на который было совершено нападение, расположен в районе города Ури (округ Барамулла). В ходе перестрелки были уничтожены четыре террориста. Эта атака стала самой кровавой атакой боевиков на индийских военных за последние несколько лет.
Ранбир Сингх отметил, что у убитых обнаружены "предметы военного назначения" с пакистанской маркировкой. По мнению генерала, боевики были прекрасно обучены и экипированы. Он отметил, что связался по телефону со своим пакистанским коллегой "и выразил свою озабоченность" в связи с этим нападением.
"Джаиш-е-Мухаммад" ("Воинство Мухаммеда") - террористическая исламистская группировка, базирующаяся в Кашмире, в основном на подконтрольной Пакистану территории. Она имеет тесные связи с талибами в Афганистане и Пакистане, а также с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), и стоит за серией громких терактов в регионе. Деятельность группировки официально запрещена и в Индии, и в Пакистане. Однако Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в том, что тот не борется с террористами, нашедшими убежище на пакистанской территории, а, по утверждению индийской стороны, оказывает поддержку некоторым экстремистам.