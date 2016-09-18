Премьер-министр Словакии пообещал британцам очень болезненные переговоры по Brexit

ЛОНДОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал для Великобритании очень болезненные переговоры о выходе из состава Евросоюза в случае, если Лондон будет продолжать настаивать на ограничении миграции из стран блока. Об этом глава правительства страны, председательствующей в ЕС, заявил в интервью газете The Financial Times.

"Это будет очень сложно для Великобритании, очень сложно. ЕС использует эту возможность чтобы показать населению: "Смотрите, ребята, теперь вы понимаете, почему важно оставаться в ЕС. Переговорная позиция будет такой", - пообещал Фицо в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте издания.

Он обратил внимание на то, что в Восточной Европе, откуда в Великобританию приехали работать около 1 миллиона человек, относятся с "нервозностью и страхом" к предложению Лондона закрыть границы для мигрантов. "Все, что мы хотим - чтобы к нам относились также (как и к британским рабочим). Если это произойдет, то "развод" может стать успешным. Но даже и в этом случае он будет более болезненным для Великобритании", - полагает премьер.

"Даже если это пятая экономика в мире, а я понимаю ее финансовую важность, это будет очень болезненно для Великобритании", - сказал глава словацкого правительства.

Граждане второго сорта

Фицо обратил внимание на то, что его точку зрения разделяют и в других странах Восточной Европы. "Это не только я. Этот вопрос важен также для премьер-министра Польши и других. Мы не можем позволить, чтобы Великобритания создала группу граждан второго сорта", - сказал он.

При этом словацкий премьер высказал предположение, что в Лондоне не начинают переговоры по поводу Brexit, потому что не до конца сами знают, как именно реализовать волю народа, высказанную на референдуме 23 июня. Тогда 51,9% подданных Соединенного Королевства проголосовали за выход из состава Евросоюза.

"Мы терпеливы. Мы отлично себя чувствуем, потому что мы знаем, чего мы хотим. Вопрос в том, знают ли британцы, чего они хотят", - сказал Фицо.

"Или дело тут в их неготовности? Или это тактика? Мне кажется, что это неготовность. Они продолжают пребывать в шоке", - считает он.

Ключевой вопрос миграции

Вопрос ограничения миграции граждан из стран сообщества был одним из ключевых в агитационной кампании перед плебисцитом. В рамках переговоров об условиях Brexit Лондон намерен разорвать соглашение с Брюсселем о свободном перемещении граждан. Это может коснуться 2,9 млн граждан ЕС, проживающих на территории Соединенного Королевства. Брюссель заявляет в ответ, что в этом случае аналогичные меры будут применены к проживающим и работающим в ЕС британцам, а Лондону можно будет забыть о доступе к единому рынку ЕС.

Официальные переговоры с ЕС еще не начаты, и, как не раз подчеркивала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, ждать этого в текущем году не стоит.