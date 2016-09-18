СМИ: мужчина задержан в аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме

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ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция аэропорта Хитроу задержала сегодня 39-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".
По ее данным, мужчина был задержан по подозрению в хранении материалов, используемых для изготовления взрывчатки. В настоящее время подозреваемый доставлен в полицейский участок на западе Лондона, где он находится под стражей.
Аэропорт работает в нормальном режиме.