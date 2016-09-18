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СМИ: мужчина задержан в аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме

Международная панорама
18 сентября, 19:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, сентября. /ТАСС
По данным "Би-би-си", мужчина был задержан по подозрению в хранении материалов, используемых для изготовления взрывчатки
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ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция аэропорта Хитроу задержала сегодня 39-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

По ее данным, мужчина был задержан по подозрению в хранении материалов, используемых для изготовления взрывчатки. В настоящее время подозреваемый доставлен в полицейский участок на западе Лондона, где он находится под стражей.

Аэропорт работает в нормальном режиме.

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