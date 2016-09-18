Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент

БЕРЛИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на прошедших в воскресенье в Берлине выборах в земельный парламент (Палату депутатов), набрав 23% голосов. Таковы данные экзитполов, обнародованные после закрытия избирательных участков телеканалом ARD.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила около 11,5% голосов и покорила уже 10-й земельный парламент. Христианско-демократический союз Ангелы Меркель набрал около 18%, продемонстрировав самый худший результат на выборах в Берлине. В Палату депутатов также прошли "зеленые" (около 16,5%), Левая партия (около 16,5%) и Свободная демократическая партия Германии (около 6,5%). "Пираты" выходят из Палаты депутатов, набрав всего 2% голосов.

Нынешняя коалиция в составе СДПГ и ХДС не набирает необходимого большинства и прекращает свое существование. Как считают политологи, скорее всего, социал-демократы теперь начнут консультации с "зелеными" и левыми об образовании нового земельного правительства. Правящим бургомистром, таким образом, остается Михаэль Мюллер. Но СДПГ стала победителем с наименьшим процентом поддержки за всю историю выборов в Берлине.

Голосование отличала высокая явка избирателей - 66%. В 2011 году она составляла 60,2%