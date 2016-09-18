Войска генерала Хафтара отбили атаки на нефтяные порты Ливии, захватив еще один город

КАИР, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Лояльные восточным властям Ливии войска под командованием генерала Халифы Хафтара отбили в воскресенье штурм удерживавших их ранее и выдворенных неделю назад армией вооруженных групп. Об этом заявил телеканалу Libya пресс-спикер 302-й бригады ливийских ВС Мухаммед аль-Азуни.

По его словам, в боях убиты пятеро боевиков, еще девять взяты в плен. Захвачены несколько единиц техники с установленными на них вооружениями. В боях погиб также один военнослужащий и трое получили ранения.

В минувшее воскресенье подразделения национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, подчиняющиеся Палате представителей (ПП, избранный парламент на востоке), взяли под контроль основные экспортные порты "нефтяного полумесяца" (побережье залива Сирт) - крупнейший Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега и Зувейтина, - заявив позднее о передаче терминалов в ведение единой Национальной нефтяной корпорация страны (ННК, National Oil Corporation). Тогда они не встретили никакого сопротивления занимавших их формирований по охране нефтяных объектов, самопровозглашенным лидером которых является полевой командир Ибрагим аль-Джадран, лояльный Правительству нацсогласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и объявленный силами Хафтара в розыск.

Ранее он неоднократно вступал в конфронтацию как с хафтаровцами, так и ННК, а в воскресенье утром подконтрольные ему милиции предприняли попытку контратаки с целью отбить терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Согласно поступавшей информации, поддержку им оказывали боевики исламистских "Бригад обороны Бенгази" (исповедующая идеологию "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ организация) группировка, образованная в июне текущего года для противостояния войскам Хафтара. - Прим. ТАСС).

Наступающим удалось на время даже войти в жилые кварталы Рас-Лануфа, и, согласно имеющейся информации, в стычках участвовал сам аль-Джадран, который получил ранение в плечо. Подоспевшие силы армии атаковали позиции наступающих, удары по ним несколько раз наносила боевая авиация, после чего штурм удалось остановить и отбросить противника от портов.

Как передает портал "Аль-Васат", обратив "джадрановцев" в бегство, правительственные войска пошли в контрнаступление и полностью заняли расположенный в 25 км западнее Эс-Сидра стратегический Бен-Джавад. В начале текущего года боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка) захватили этот город, из которого позднее неоднократно осуществляли вылазки на экспортные терминалы, однако в конце мая подразделениям охраны аль-Джадрана удалось выбить оттуда радикалов, и до сегодняшнего дня сохранять над ним контроль. Теперь под натиском сил Хафтара они вынуждены были отступить и отойти к находящиеся в 20 км юго-западнее Эн-Науфалии.

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