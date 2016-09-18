Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Ирана решительно осудил авиаудары США по позициям сирийских войск

Международная панорама
18 сентября, 21:00 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Ранее командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Авиаудары США по позициям сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор свидетельствуют о том, что террористы пользуются поддержкой Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Эти действия, предпринятые одновременно с атаками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ организация) на те же позиции сирийских войск, являются нарушением национального суверенитета Сирии и свидетельствуют о том, что террористы пользуются поддержкой и покровительством США. Удары американских сил не только не будут способствовать процессу борьбы с терроризмом и восстановлению стабильности в Сирии, но и поставят под угрозу режим прекращения огня, подготовят почву для активизации группировок, которые названы в резолюциях Совета Безопасности ООН террористическими", - подчеркнул иранский дипломат.

"Подобные действия США противоречат международным нормам, обязательствам и обязанностям члена ООН, тем более постоянного члена СБ ООН", - указал Гасеми. По его словам, для преодоления сирийского кризиса "необходимо, чтобы вовлеченные в него стороны не допускали непродуманных действий на земле".

17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки ИГ.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Иран Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция опровергла сообщения о драке и повреждении машин на западе Москвы
2
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
3
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека
4
Не полетевшие на МКС космонавты возвращаются в Москву
5
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
6
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
7
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
Темы дня
Реклама