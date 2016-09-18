МИД Ирана решительно осудил авиаудары США по позициям сирийских войск

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ТЕГЕРАН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Авиаудары США по позициям сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор свидетельствуют о том, что террористы пользуются поддержкой Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми.
"Эти действия, предпринятые одновременно с атаками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ организация) на те же позиции сирийских войск, являются нарушением национального суверенитета Сирии и свидетельствуют о том, что террористы пользуются поддержкой и покровительством США. Удары американских сил не только не будут способствовать процессу борьбы с терроризмом и восстановлению стабильности в Сирии, но и поставят под угрозу режим прекращения огня, подготовят почву для активизации группировок, которые названы в резолюциях Совета Безопасности ООН террористическими", - подчеркнул иранский дипломат.
"Подобные действия США противоречат международным нормам, обязательствам и обязанностям члена ООН, тем более постоянного члена СБ ООН", - указал Гасеми. По его словам, для преодоления сирийского кризиса "необходимо, чтобы вовлеченные в него стороны не допускали непродуманных действий на земле".
17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки ИГ.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.