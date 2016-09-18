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ФБР расследует нападение в Миннесоте как "потенциальный акт терроризма"

Международная панорама
18 сентября, 21:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Представитель ведомства Ричард Торнтон заявил, что ФБР пытается выяснить, какими мотивами мог руководствоваться злоумышленник
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. ФБР США расследует нападение в американском городе Сент-Клауд (штат Миннесота) как потенциальный акт терроризма. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель ФБР Ричард Торнтон.

"Мы расследуем произошедшее как потенциальный акт терроризма", - сказал он, уточнив, что пока рано делать какие-то окончательные выводы.

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По словам Торнтона, его ведомство пытается выяснить, какими мотивами мог руководствоваться злоумышленник, имя которого не раскрывается, и вдохновлялся ли он при этом деятельностью каких-либо террористических групп. Для этого власти намерены проверить содержимое электронных устройств, которыми владел нападавший, а также записи, оставленные им в социальных сетях.

Как заявил в свою очередь мэр Сент-Клауда Дэйв Клейс, по уточненным данным, число пострадавших при нападении составило девять человек, все они получили ножевые ранения. Трое из них остаются в больнице, один - в тяжелом состоянии.

В субботу мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Сент-Клауде, выкрикивая религиозные лозунги. Нападавший был застрелен полицейским. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за произошедшее.

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