Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху лично поблагодарит Обаму за военную помощь в $38 млрд

Международная панорама
18 сентября, 22:54 UTC+3 /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Кроме этого, премьер-министр Израиля намерен обсудить пути продвижения мира и укрепления безопасности
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ходе встречи с Бараком Обамой "на полях" сессии Генассамблеи ООН на предстоящей неделе поблагодарить президента США за соглашение о военной помощи, предусматривающее самый крупный в истории США пакет помощи Израилю в $38 млрд. Об этом говорится в поступившем в воскресенье в представительство ТАСС сообщении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

Смотрите также

Нетаньяху: новое соглашение о военном сотрудничестве с США усилит безопасность Израиля
США и Израиль подписали новое соглашение о военном сотрудничестве на $38 млрд
Обама: США продолжат призывать к мирному сосуществованию Израиля и Палестины

"На запланированной встрече с Обамой Нетаньяху лично поблагодарит его за соглашение о военной помощи", - указали в канцелярии, отметив, что документ "отражает всю глубину стратегических взаимоотношений и союза между Израилем и США". Кроме этого, Нетаньяху намерен обсудить с Обамой "пути продвижения мира и укрепления безопасности", а также "насущные задачи и новые возможности на Ближнем Востоке", добавили в ведомстве израильского премьера.

Подписанный в среду новый меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности между США и Израилем, предусматривает объем помощи со стороны Вашингтона еврейскому государству в $38 млрд в период с конца 2018 по 2028 год. Каждый год Израиль будет получать $3,3 млрд, а также дополнительно $500 млн на нужды противоракетной обороны. Статья о ПРО применяется впервые.

В соответствии с соглашением, еврейское государство постепенно перестанет закупать оружие неамериканского производства, ему теперь также запрещено использовать перечисляемые из Вашингтона средства на приобретение топлива для военной техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Обама, Барак Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
2
Новый лидер британской Партии независимости считает Путина своим политическим героем
3
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
4
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
5
Два человека застрелены на массовом мероприятии в Вашингтоне
6
В интернете появился "манифест" якобы устроившего взрыв в Нью-Йорке
7
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
Темы дня
Реклама