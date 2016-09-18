Нетаньяху лично поблагодарит Обаму за военную помощь в $38 млрд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ходе встречи с Бараком Обамой "на полях" сессии Генассамблеи ООН на предстоящей неделе поблагодарить президента США за соглашение о военной помощи, предусматривающее самый крупный в истории США пакет помощи Израилю в $38 млрд. Об этом говорится в поступившем в воскресенье в представительство ТАСС сообщении канцелярии премьер-министра еврейского государства.
"На запланированной встрече с Обамой Нетаньяху лично поблагодарит его за соглашение о военной помощи", - указали в канцелярии, отметив, что документ "отражает всю глубину стратегических взаимоотношений и союза между Израилем и США". Кроме этого, Нетаньяху намерен обсудить с Обамой "пути продвижения мира и укрепления безопасности", а также "насущные задачи и новые возможности на Ближнем Востоке", добавили в ведомстве израильского премьера.
Подписанный в среду новый меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере безопасности между США и Израилем, предусматривает объем помощи со стороны Вашингтона еврейскому государству в $38 млрд в период с конца 2018 по 2028 год. Каждый год Израиль будет получать $3,3 млрд, а также дополнительно $500 млн на нужды противоракетной обороны. Статья о ПРО применяется впервые.
В соответствии с соглашением, еврейское государство постепенно перестанет закупать оружие неамериканского производства, ему теперь также запрещено использовать перечисляемые из Вашингтона средства на приобретение топлива для военной техники.