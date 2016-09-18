Гройсман: борьба с бандитизмом - приоритет работы правительства Украины

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины сконцентрирует усилия на поддержке борьбы с бандитизмом в стране. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман.

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"Мы поддерживаем уголовный розыск в стране, потому что надо бороться с коррупцией, надо бороться с коррупционерами, но надо бороться и с бандитизмом: с теми, кто может грабить людей, с теми, кто может убивать людей и калечить. Это наша задача, с которой мы справимся", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

Гройсман отметил, что борьба с бандитизмом является приоритетом работы нынешнего правительства. "Мы будем абсолютно нетерпимы по отношению к разбоям, грабежам, рэкету", - утверждал Гройсман.