Гройсман: борьба с бандитизмом - приоритет работы правительства Украины

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КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины сконцентрирует усилия на поддержке борьбы с бандитизмом в стране. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман.
"Мы поддерживаем уголовный розыск в стране, потому что надо бороться с коррупцией, надо бороться с коррупционерами, но надо бороться и с бандитизмом: с теми, кто может грабить людей, с теми, кто может убивать людей и калечить. Это наша задача, с которой мы справимся", - сказал он в эфире телеканала "1+1".
Гройсман отметил, что борьба с бандитизмом является приоритетом работы нынешнего правительства. "Мы будем абсолютно нетерпимы по отношению к разбоям, грабежам, рэкету", - утверждал Гройсман.