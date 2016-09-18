Клинтон осудила недавние нападения в США

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон сегодня осудила произошедшие на этих выходных инциденты в Миннесоте, Нью-Джерси и Нью-Йорке, передает агентство Reuters.
По его данным, политик охарактеризовала эти случаи как "очевидные террористические атаки". Кроме того, отметила она, это должно придать США решимости в борьбе с исламистами.
В субботу мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Сент-Клауде (штат Миннесота), выкрикивая религиозные лозунги. Нападавший был застрелен полицейским. Сегодня террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за произошедшее.
Кроме того, утром в субботу в городке Сисайд-Парк в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должен был проходить благотворительный массовый забег. Пострадавших в результате инцидента не было. А вечером уже в самом Нью-Йорке прогремел еще один взрыв, 29 человек получили ранения.