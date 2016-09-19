Керри: Дамаск блокирует доставку гуманитарной помощи населению

Явлинский не намерен отказываться от борьбы за пост президента в 2018 годуПолитика 19 сентября, 1:39
В выборах в Госдуму приняли участие 46,67% избирателейПолитика 19 сентября, 1:15
Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицыСпорт 19 сентября, 1:00
Собянин: результат думских выборов в Москве для единороссов неплохойПолитика 19 сентября, 0:52
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мираСпорт 19 сентября, 0:48
После обработки 25% протоколов единороссы набирают 51,04% голосовПолитика 19 сентября, 0:29
Самовыдвиженец Владислав Резник лидирует в одномандатном округеПолитика 19 сентября, 0:16
Взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси мог изготовить один человекМеждународная панорама 18 сентября, 23:55
Общественный штаб не выявил серьезных нарушений в Москве в ходе выборов в ГосдумуПолитика 18 сентября, 23:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти Сирии блокируют доставку гуманитарной помощи населению, несмотря на действующий в САР режим прекращения боевых действий. С таким утверждением выступил госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу CNN.
Керри напомнил о том, что режим начал действовать 12 сентября. "Сейчас уже воскресенье, - сказал он. - Предполагалось, что гуманитарную помощь (к этому времени) начнут свободно доставлять". При этом, как утверждал госсекретарь, этого не происходит, так как "режим блокирует" доставку такой помощи. С его точки зрения, власти Сирии являются в этом вопросе "единственным крупнейшим препятствием".
Керри заявил, что Асад "обязался следовать" договоренностям, достигнутым на переговорах между США и РФ о прекращении огня в САР. "Ничто в этом соглашении не основано на доверии, - подчеркнул госсекретарь. - Оно основано на конкретных шагах, которые должна делать каждая из сторон". Он напомнил о том, что эти меры включают в себя "доставку гуманитарной помощи и обеспечение полного прекращения боевых действий".
Госсекретарь при этом утверждал, что сирийские войска якобы под видом ударов по позициям боевиков из террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ, впоследствии переименована в "Джебхат Фатх аш-Шам") совершают атаки на районы, удерживаемые оппозицией.
По мнению Керри, именно нарушения режима прекращения огня со стороны правительственных войск САР и блокирование поставок гуманитарной помощи мешают начать полноценную координацию между РФ и США с тем, чтобы избегать "ужасных инцидентов, наподобие произошедшего в субботу, который мы (США) признали и в связи с чем выразили сожаление". Госсекретарь имел в виду впоследствии названный Пентагоном непреднамеренным удар, нанесенный самолетами антитеррористической коалиции по позициям правительственных войск у города Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения.
9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушение перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи.