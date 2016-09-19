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Керри: Дамаск блокирует доставку гуманитарной помощи населению

Международная панорама
19 сентября, 0:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
С точки зрения госсекретаря США, власти Сирии являются в вопросе доставки помощи "единственным крупнейшим препятствием"
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти Сирии блокируют доставку гуманитарной помощи населению, несмотря на действующий в САР режим прекращения боевых действий. С таким утверждением выступил госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу CNN.

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Керри напомнил о том, что режим начал действовать 12 сентября. "Сейчас уже воскресенье, - сказал он. - Предполагалось, что гуманитарную помощь (к этому времени) начнут свободно доставлять". При этом, как утверждал госсекретарь, этого не происходит, так как "режим блокирует" доставку такой помощи. С его точки зрения, власти Сирии являются в этом вопросе "единственным крупнейшим препятствием".

Керри заявил, что Асад "обязался следовать" договоренностям, достигнутым на переговорах между США и РФ о прекращении огня в САР. "Ничто в этом соглашении не основано на доверии, - подчеркнул госсекретарь. - Оно основано на конкретных шагах, которые должна делать каждая из сторон". Он напомнил о том, что эти меры включают в себя "доставку гуманитарной помощи и обеспечение полного прекращения боевых действий".

Госсекретарь при этом утверждал, что сирийские войска якобы под видом ударов по позициям боевиков из террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ, впоследствии переименована в "Джебхат Фатх аш-Шам") совершают атаки на районы, удерживаемые оппозицией.

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По мнению Керри, именно нарушения режима прекращения огня со стороны правительственных войск САР и блокирование поставок гуманитарной помощи мешают начать полноценную координацию между РФ и США с тем, чтобы избегать "ужасных инцидентов, наподобие произошедшего в субботу, который мы (США) признали и в связи с чем выразили сожаление". Госсекретарь имел в виду впоследствии названный Пентагоном непреднамеренным удар, нанесенный самолетами антитеррористической коалиции по позициям правительственных войск у города Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения.

9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушение перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи.

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