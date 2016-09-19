Президент Йемена объявил о перестановках в правительстве

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Ряд перестановок был произведен в воскресенье в правительстве Йемена. Как подчеркивается в серии распространенных агентством САБА президентских указов, из столицы страны - Саны, - контролируемой шиитскими мятежниками (хуситы), в Аден было перенесено управление центральным банком.

Согласно одному из документов, были назначены новые главы ведомств, в том числе Министерства финансов, информации, по делам вакуфоф и религии, туризма, высшего образования и научных исследований, образования, культуры. В другом указе подчеркнуто, что в совет директоров ЦБ войдут семь человек, а также, что финансовое учреждение перенесено в Аден.

Каких-либо других подробностей произошедшего не приводится.

Центральный банк Йемена оставался единственной госструктурой, которая сотрудничала и с легитимной властью, и с мятежниками. Этот вклад неоднократно был отмечен спецпосланником генсека ООН Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом. В июне, выступая с докладом по ситуации в стране, он заявил, что падение ВВП с начала года превысило 30%, а главный банк для стабилизации ситуации на имеющиеся средства продолжал закупку основных импортных товаров, которые доставлялись по мере возможности во все регионы.

Противостояние между йеменскими властями и хуситами активизировалось в августе 2014 года. В январе 2015 года боевое крыло хуситов захватило Сану, а в наиболее активную фазу конфликт перешел с вмешательством в него в марте 2015 года Саудовской Аравии и ее региональных союзников. По данным ООН, в результате боевых действий с марта 2015 года погибли более 10 тыс. жителей.

6 августа в Кувейте завершились переговоры с участием представителей правительства и мятежников, которые не привели к значимым результатам. Дискуссии продолжались под эгидой ООН более трех месяцев, если не считать двухнедельный перерыв в начале июля. Ожидается, что в следующий раз стороны соберутся через месяц, однако новая площадка пока не определена.