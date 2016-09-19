Министерство нацбезопасности участвует в расследовании взрывов в Нью-Йорке и Нью-Джерси

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ВАШИНГТОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство национальной безопасности (МНБ) США участвует в расследовании дела о взрывах, прогремевших в субботу в центре Нью-Йорка и в Нью-Джерси, а также готовится обеспечить порядок во время проведения общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в воскресенье сообщил глава ведомства Джей Джонсон.
По его словам, МНБ "ведет активное наблюдение и принимает участие в расследованиях" данных преступлений.
Кроме того, ведомство традиционно намеривается обеспечить безопасность в Нью-Йорке, где на этой неделе состоится общеполитическая дискуссия Генассамблеи ООН. "Тысячи сотрудников МНБ, под руководством Секретной службы, направятся в Нью-Йорк" для того, чтобы обеспечить охрану данного мероприятия, отметил Джонсон.
Он также уточнил, что эта работа будет проводиться при взаимодействии с полицией города, бюро дипломатической безопасности Госдепартамента и другими различными федеральными и местными структурами.
Утром в субботу в городке Сисайд-Парк в соседнем с Нью- Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должен был проходить благотворительный массовый забег. Пострадавших в результате инцидента не было. А вечером уже в самом Нью-Йорке прогремел еще один взрыв, 29 человек получили ранения.