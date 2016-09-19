Партия Меркель показала на земельных выборах в Берлине худший результат за свою историю

БЕРЛИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), как и предсказывали политологи, побеждает на прошедших в Берлине выборах в земельный парламент (Палату депутатов), набрав всего 21,6% голосов.

Второе место с 17,6% занимает Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель, продемонстрировавший в столице Германии самый худший результат за свою историю. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные результаты голосования.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 14,2% голосов и прошла уже в 10-й из 16 земельных парламентов. Евроскептики отобрали голоса прежде всего у "народных" партий - христианских демократов и СДПГ. Последняя стала победителем с наименьшим процентом поддержки за всю послевоенную историю выборов в Берлине. По сравнению с предыдущим голосованием (2011), она потеряла 6,7% голосов.

В Палату депутатов также прошли Левая партия (ЛП, 15,6%), "зеленые" (15,2%) и вернувшая себе место в парламенте Свободная демократическая партия Германии (6,7%). "Пираты" ожидаемо выходят из Палаты депутатов, набрав всего 1,7% голосов.

"Большая коалиция" в Берлине развалилась

Итоги выборов означают крах местной "большой ("красно-черной" - по цветам партий. - Прим. корр.) коалиции" (СДПГ и ХДС), которая образует действующее земельное правительство.

Как считают политологи, скорее всего, социал-демократы теперь начнут консультации с "левыми" и зелеными" о формировании нового кабинета. Если они завершатся успехом, то это будет первый в стране опыт образования "красно-красно-зеленой" коалиции во главе с СДПГ. В федеральной земле Тюрингия также правят ЛП, СДПГ и "зеленые", но под руководством "левых".

Правящим бургомистром, таким образом, остается Михаэль Мюллер.

Голосование прошло при высокой явке избирателей - около 67%. В 2011 году она составляла 60,2%.

Очередной тревожный сигнал для ХДС

После тяжелого поражения на земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании, где две недели назад ХДС уступил АдГ, христианские демократы потерпели очередное поражение. На всех прошедших в текущем году земельных выборах партия Меркель на фоне миграционного кризиса теряла избирателей.

Как отметил министр финансов Баварии Маркус Зедер (Христианско-социальный союз, ХСС) в интервью газете "Бильд", провал ХДС в Берлине после исторического поражения в Мекленбурге - Передней Померании является еще одним тревожным сигналом.

"Это второй сигнал за последние две недели. ХДС рискует потерять на долгосрочную перспективу доверие своих постоянных избирателей", - считает он. Зедер отметил, что такая тенденция ставит под угрозу политическую стабильность в стране, поскольку возникает необходимость участия в земельных правительствах трех и даже четырех партий.

"СДПГ и ХДС должны снова завоевать поддержку граждан, прежде всего в том, что касается приема беженцев, ограничить, наконец, миграцию и взять под контроль проблему безопасности", - указал политик.

Для канцлера итоги выборов в столице - очередное имиджевое поражение. Не исключено, что давление на нее усилится, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции, прежде всего ХСС. Председатель этой партии, премьер Баварии Хорст Зеехофер на днях пригрозил отказаться от поддержки своей соратницы на предстоящих в 2017 году выборах в Бундестаг, если не будет введен лимит на беженцев.