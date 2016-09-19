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Премьер Австралии выразил сожаление по поводу удара ВВС коалиции по сирийским войскам

Международная панорама
19 сентября, 3:21 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
В результате авианалета погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения
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СИДНЕЙ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл выразил сожаление по поводу осуществленного 17 сентября силами международной коалиции авиаудара по позициям сирийских правительственных войск у города Дейр-эз-Зор. В результате этого авианалета, в котором принимали участие самолеты ВВС Австралии, погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения.

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"Мы сожалеем по поводу гибели и ранений сирийских военных", - заявил Тернбулл, беседуя в воскресенье с журналистами австралийского телеканала ABC, сопровождающими его в поездке в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Премьер Австралии подчеркнул, что ему пока точно не известно, что на самом деле произошло и почему был совершен этот налет. Вместе с тем он поспешил уточнить, что, "как только выяснилось, что объектом для удара ВВС международной коалиции оказались сирийские правительственные войска, операция была прервана". Ранее в Пентагоне заявили, что атака была непреднамеренной - предполагалось, что в районе находятся боевики.

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