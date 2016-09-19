Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: взрывные устройства в Нью-Йорке были начинены поражающими элементами

Международная панорама
19 сентября, 4:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Источники NYT подтвердили, что полиция разыскивает некоего человека, который может иметь отношение к организации взрывов, однако он официально не является подозреваемым
Материал из 1 страницы
© AP Foto/Andres Kudacki

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрывное устройство, сработавшее в Нью-Йорке, а также другая несдетонировавшая самодельная бомба были изготовлены из скороварок и начинены поражающими элементами. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета New York Times.

По данным источников издания, знакомых с ходом расследования, в обоих устройствах содержались поражающие элементы вроде подшипников. К ним также были присоединены мобильные телефоны, которые использовались в качестве таймеров.

Смотрите также
Власти Нью-Йорка изучают записи камер, которые могли зафиксировать организатора взрыва

Источники издания также подтвердили распространенную ранее рядом СМИ информацию о том, что полиция разыскивает некоего человека, который может иметь отношение к организации взрывов, однако он официально не является подозреваемым.

Ранее телеканал CNN сообщал, что правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать предполагаемого организатора взрыва. На этих записях запечатлен один и тот же человек в районе 23-й улицы, где произошел взрыв, а также на 27-й улице рядом с местом, где было обнаружено второе взрывное устройство.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они выписаны из больниц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
2
Сборная России не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе Овечкина
3
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
4
Партия Меркель показала на земельных выборах в Берлине худший результат за свою историю
5
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
На западе МКАД столкнулись четыре машины, движение затруднено
Темы дня
Реклама