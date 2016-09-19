СМИ: взрывные устройства в Нью-Йорке были начинены поражающими элементами

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрывное устройство, сработавшее в Нью-Йорке, а также другая несдетонировавшая самодельная бомба были изготовлены из скороварок и начинены поражающими элементами. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета New York Times.

По данным источников издания, знакомых с ходом расследования, в обоих устройствах содержались поражающие элементы вроде подшипников. К ним также были присоединены мобильные телефоны, которые использовались в качестве таймеров.

Источники издания также подтвердили распространенную ранее рядом СМИ информацию о том, что полиция разыскивает некоего человека, который может иметь отношение к организации взрывов, однако он официально не является подозреваемым.

Ранее телеканал CNN сообщал, что правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать предполагаемого организатора взрыва. На этих записях запечатлен один и тот же человек в районе 23-й улицы, где произошел взрыв, а также на 27-й улице рядом с местом, где было обнаружено второе взрывное устройство.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они выписаны из больниц.