В украинском Луцке возле торгового центра прогремел взрыв

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел этой ночью в центре Луцка Волынской области Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным издания "Волынские новости", взрывное устройство сдетонировало на автостоянке возле торгового центра "Гранд Волынь". Взрывчатка была заложена под автомобиль Lexus. В результате взрыва также были повреждены четыре автомобиля, припаркованные рядом.

На место происшествия прибыла полиция, данных о пострадавших пока нет.