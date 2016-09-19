Керри не считает, что Китай и Россия завоевывают умы и сердца

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Джон Керри не считает, что Россия расширяет свое влияние на Ближнем Востоке, а Китай - в Южно-Китайском море, завоевывая умы и сердца людей. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в Нью-Йорке на конференции по социальным инициативам.

"Я не думаю, что они завоевывают умы и сердца. Я думаю, в одном случае они используют силу, в другом - огромное количество денег с целью наладить отношения", - сказал Керри, отметив, что США опираются на свои ценности при работе с другими странами. По его мнению, "когда у людей есть возможность сделать выбор в пользу ценностей, они поступят именно так без всяких сомнений".

Однако, продолжил он, выбор есть далеко не всегда. По мнению госсекретаря, политическое пространство в России и Китае сужается.