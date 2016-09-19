Пять человек задержаны полицией Нью-Йорка в связи со взрывом

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Полиция Нью-Йорка совместно с ФБР задержала пять человек в связи со взрывом, прогремевшим в субботу в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал ABC.
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
По его данным, операция по задержанию прошла на автомобильном мосту Веррацано, который соединяет районы Бруклин и Статен-Айленд. Как отмечается, сотрудники полиции и ФБР остановили автомобиль, следовавший по мосту, и задержали находящихся в нем людей. Сейчас их допрашивают.
ABC отмечает, что агенты ФБР следили за этой машиной некоторое время. Как ранее сообщал телеканал CBS, в операции приняли участие свыше десятка вооруженных винтовками полицейских в защитной экипировке. Из-за операции движение по мосту было перекрыто. Официально о связи задержанных со взрывом в мегаполисе не сообщалось.
Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они выписаны из больниц.