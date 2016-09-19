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Хиллари Клинтон проведет переговоры с японским премьером

Международная панорама
19 сентября, 7:35 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Встреча будет посвящена обсуждению ситуации в Восточной Азии, включая территориальные конфликты в этой зоне и ситуацию вокруг ракетно-ядерной программы КНДР
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ТОКИО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон договорилась провести встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибыл в Нью- Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Беседа, сообщает информационное агентство Kyodo, состоится там в понедельник и будет посвящена обсуждению ситуации в Восточной Азии, включая территориальные конфликты в этой зоне и ситуацию вокруг ракетно-ядерной программы КНДР.

Встреча, по этим данным, проводится по инициативе Клинтон. Как полагают, она хочет подчеркнуть свои тесные отношения с Японией как с важнейшим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Соперник Клинтон и кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно обвинял Токио в недостаточных расходах на вооруженные силы и угрожает пересмотреть систему двустороннего военно-политического договора, если Япония не будет ассигновывать больше средств на содержание американских военных баз.

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