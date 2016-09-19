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Сенаторы попросят Госдеп доказать легитимность использования РФ иранской базы

Международная панорама
19 сентября, 8:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Группа из порядка трех десятков сенаторов-республиканцев намерена направить соответствующее письмо госсекретарю США Джону Керри
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Взлет многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34

Взлет многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа из порядка трех десятков сенаторов-республиканцев хочет получить от Госдепартамента доказательства того, что Россия не нарушила резолюцию 2231 Совбеза ООН, использовав аэродром в ИРИ для нанесения ударов якобы по "оппозиционным силам" в Сирии. Как сообщила газета The Washington Post, соответствующее письмо они намерены направить госсекретарю США Джону Керри.

Издание уточнило, что среди авторов вся верхушка партии в верхней палате Конгресса. Сенаторы напомнили о том, что ранее Белый дом обещал Конгрессу жесткий контроль за соблюдением Тегераном сделки.

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Авторы возмущены вылетами, которые в августе российская авиация совершала с территории Ирана. "Даже если эта серия российских авиаударов, наносимых с иранской базы, завершилась, у нас нет никаких оснований полагать, что этого не произойдет вновь, особенно если Россия не столкнется с последствиями до того, как она воспользуется иранской территорией для нанесения авиаударов в Сирии", - цитирует издание текст письма.

Республиканцы подчеркнули, что если введенный запрет на поставки вооружений Ирану был нарушен, то об этом "нужно заявить четко" и принять меры. "Вашингтон пост" также цитирует сенатора Джона Баррассо, который убежден, что наложенное ООН эмбарго уже было нарушено, однако внимание на это должны обратить именно США. "Если мы не станем указывать на это, то тогда о каких нарушениях мы все же будем заявлять?" - сказал он.

В конце августа российские военные впервые использовали аэродром в Иране для нанесения ударов по боевикам в Сирии. В атаке участвовали бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты Су-34. Ранее дальние бомбардировщики ВКС РФ взлетали с российских аэродромов, а фронтовые - с авиабазы Хмеймим на территории Сирии. 22 августа официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми заявил, что использование Россией иранской военно-воздушной базы в Хамадане "пока прекращено".

Резолюция 2231 СБ ООН запрещает доставку, продажу или передачу боевых летательных аппаратов Ирану без одобрения Совбеза ООН. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не имеется никаких поводов подозревать РФ в нарушении резолюции 2231 и призвал прекратить искать блох в этом вопросе. Он подчеркнул, что российские военные с согласия Ирана используют самолеты в операции на территории Сирии, при этом самолеты не передавались иранской стороне.

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