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Пакет, обнаруженный на железнодорожной станции в Нью-Джерси, взорван полицией

Международная панорама
19 сентября, 8:09 дата обновления: 19 сентября, 9:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По некоторым данным, внешне предмет был похож на самодельные взрывные устройства, обнаруженные в субботу в городке Сисайд-Парк в Нью-Джерси
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Подозрительный пакет, обнаруженный на железнодорожной станции в городе Элизабет (штат Нью-Джерси), взорван правоохранительными органами. Об этом заявил представитель мэрии города.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка

Пакет нашли двое мужчин, которые сообщили о нем в полицию. По некоторым данным, внешне предмет был похож на самодельные взрывные устройства, обнаруженные в субботу в городке Сисайд-Парк в Нью-Джерси.

За несколько часов до взрыва в Нью-Йорке в субботу в Сисайд-Парке сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробежать участники благотворительного марафона. К СВУ были прикреплены еще два устройства, которые не сдетонировали. Пострадавших в результате инцидента не было.

Позднее произошел взрыв в районе Челси в центре Нью-Йорка, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц. 

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