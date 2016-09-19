Дания заявила об участии в авиаударе по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зора

ОСЛО, 19 сентября. /ТАСС/. Два истребителя F-16 ВВС Дании приняли участие в обстреле сирийских войск в районе Дейр-эз-Зор.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте вооруженных сил королевства.

"Два истребителя F-16 приняли участие в этих атаках во взаимодействии с ВВС других стран", - говорится в сообщении. В заявлении отмечается, что, если подтвердится ошибочность удара, со стороны Дании последуют извинения.

17 сентября силы международной коалиции нанесли авиаудар по позициям сирийских правительственных войск у города Дейр-эз-Зор. В результате авианалета погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек получили ранения.