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Двое полицейских ранены в результате нападения с холодным оружием в Иерусалиме

Международная панорама
19 сентября, 8:53 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Двое израильских полицейских получили ранения различной степени тяжести в результате нападения в Старом городе Иерусалима.

Об этом сообщил в распространенном здесь коммюнике официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

"Нападение с использованием холодного оружия в Иерусалиме: двое полицейских получили ранения в результате атаки террориста", - указал он. По словам Розенфельда, один из пострадавших полицейских находится в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. "Нападавший нейтрализован", - добавил полицейский представитель.

Подобные нападения после относительно долгого перерыва возобновились в зоне палестино-израильского противостояния в пятницу. С тех пор оно стало уже шестым: пять из них были атаками с применением холодного оружия, еще одно - преднамеренным наездом на автомобиле.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния резко обострилась в середине сентября 2015 года. С тех пор в результате порядка 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты 40 израильтян.

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