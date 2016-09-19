Двое полицейских ранены в результате нападения с холодным оружием в Иерусалиме

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Двое израильских полицейских получили ранения различной степени тяжести в результате нападения в Старом городе Иерусалима.
Об этом сообщил в распространенном здесь коммюнике официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.
"Нападение с использованием холодного оружия в Иерусалиме: двое полицейских получили ранения в результате атаки террориста", - указал он. По словам Розенфельда, один из пострадавших полицейских находится в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. "Нападавший нейтрализован", - добавил полицейский представитель.
Подобные нападения после относительно долгого перерыва возобновились в зоне палестино-израильского противостояния в пятницу. С тех пор оно стало уже шестым: пять из них были атаками с применением холодного оружия, еще одно - преднамеренным наездом на автомобиле.
Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния резко обострилась в середине сентября 2015 года. С тех пор в результате порядка 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты 40 израильтян.