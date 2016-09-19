ООН: все стороны конфликта в Сирии должны соблюдать прекращение огня

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Режим прекращения боевых действий, предусмотренный соглашением России и США, достигнутым 9 сентября в Женеве, должен соблюдаться всеми сторонами. Об этом заявил во вторник председатель комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, бразильский юрист Паулу Сержиу Пинейру.

"Все стороны должны соблюдать прекращение огня", - отметил он, представляя доклад этой комиссии на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). "Это соглашение (между РФ и США) ставит задачу на местности для всех сторон, касающуюся соблюдения стандартов международного права и защиты гражданского населения. Это - возможность для всех сторон продемонстрировать, что они действительно привержены защите людей, за которых, как они утверждают, они борются",- подчеркнул Пинейру.

Параллельно со снижением вооруженного насилия стороны конфликта "должны принять меры, препятствующие другим нарушениям", отметил он. Только в таком случае режим прекращения огня "может продлиться и открыть путь для инклюзивного для всех процесса по прекращению конфликта", заключил Пинейру.

В представленном в понедельник докладе, охватывающем период с 10 января по 20 июля, комиссия ООН подчеркивает, что нарушения прав человека, включая убийства, похищения людей, пытки и сексуальное насилие, внесудебные казни, "остаются характерной чертой этого кровавого конфликта". Февральское соглашение о прекращении боевых действий, достигнутое при посредничестве Международной группы поддержки Сирии, руководимой Россией и США, "вселило надежду" по поводу возможности прекращения войны, однако с марта отмечен рост насилия "с тяжелыми последствиями для гражданского населения". Комиссия рекомендовала "всем сторонам" "вдохнуть новую жизнь в режим прекращения боевых действий, свести к минимуму потери среди гражданских лиц, прекратить неизбирательные атаки против гражданского населения".

Сирийский конфликт и основные этапы его урегулирования