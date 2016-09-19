ЦБ ФРГ: выход из Европейской экономической зоны ударит по британским банкам

ЛОНДОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Положение Лондона как одного из ведущих мировых финансовых центров может серьезно пострадать, если после Brexit Великобритания перестанет быть частью единого рынка ЕС и в результате потеряет возможность свободно действовать в 27 странах Евросоюза. С таким предупреждением выступил в интервью британской газете Guadrian президент Бундесбанка (центрального банка Германии) Йенс Вайдман.

"Права паспортизации (позволяющие работать в Европейской экономической зоне, куда помимо стран ЕС также входят Исландия, Норвегия и Лихтенштейн - прим. ТАСС) привязаны к единому рынку, и их применение будет автоматически прекращено, если Великобритания перестанет быть частью Европейской экономической зоны", - сказал он.

Напомним, что на референдуме, который прошел в Великобритании 23 июня, 51,9% подданных королевства проголосовали за выход страны из состава ЕС. В настоящий момент правительство королевства формирует свою переговорную стратегию. Часть членов кабинета министров, среди которых, по данным СМИ, находится глава МИД Борис Джонсон, выступают за так называемый жесткий Brexit. Этот вариант подразумевает выход Великобритании из Европейской экономической зоны.

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